Des jeux PlayStation 3 ont commencé à apparaître sur le Playstation Store de la PlayStation 5, ce qui suggérerait que Sony pourrait enfin dévoiler une prise en charge de la rétrocompatibilité PS3 sur PS5.Lors de la visualisation d'un jeu PS3 sur PS5 cela devrait logiquement diriger le joueur vers la version PlayStation Now du jeu, mais Dead Or Alive 5 affiche un prix de 7,99 £, de meme que Bejeweled et de Prince of Persia The Forgotten Sands et The Two Thrones, qui ont leurs propres prix d'achat.Au moment de la publication de l'article, les utilisateurs n'étaient pas en mesure d'acheter un jeu PS3 dans la boutique PS5. Il est intéressant de noter que Dead Or Alive 5 sur PS3 n'est pas disponible sur PlayStation Now en Europe.Ces jeux PS3 sont apparues sur le PSN à la suite de la découverte d'un brevet, déposé par Mark Cerny.Ils sont aussi apparu à la suite d'un rapport Bloomberg de décembre, qui affirmait qu'un service concurrent Xbox Game Pass était en cours de préparation par PlayStation, le fameux Spartacus.Jordan Middler de VideoGamesChronicles.com dit que cela devrait arriver en fin d'année.