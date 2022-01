Let's Play

... fait un flop. Mais... Pourquoi ? Pourquoi avoir sorti un jeu dans cet état ?Bref, The Anacrusis, c'est un "Left 4 Dead"-Like avec une ambiance année 1970. Sur le papier, c'est plutôt sympa... Et c'est day one dans le Game Pass, donc on ne peut qu'apprécier.Manette en main, on se retrouve avec un menu fouillis (pas bien grave, mais j'ai vu mieux comme première impression) et 3 épisodes. Chaque épisode pouvant être terminé en environ 1/2 heure, ça donne une durée de vie vraiment faible, même si d'autres épisodes sortiront dans le futur.Les sensations de tir sont nulles (enfin inexistantes quoi). Le charadesign des ennemis insipides. Et les développeurs ont eu la superbe idée de faire "des parties différentes à chaque fois que tu relances l'épisode avec des ennemis et des boss placés aléatoirement". Je ne sais pas qui à ce genre d'idée à chaque fois, mais travaillez votre level design et tentez de faire une expérience exceptionnelle pour tout le monde AVANT de vous dire que les joueurs ont besoin de refaire 150 fois ces mêmes épisodes et donc d'ajouter de l'aléatoire à chaque fois ! Ou alors, vous allez au bout du projet : Des niveaux générés de façon procédurale, et là je serais impressionné (CF : Returnal).Bref, on pourra me rétorquer que le jeu est en early access pour une période de 9 à 12 mois, et qu'il reste du temps pour affiner le développement et corriger le tir. Mais, tout comme Grounded, je pense que la première impression est la plus importante - et qu'une bêta fermée avec des ajustements internes n'aurait pas été du luxe avant la sortie de ce jeu.Il y a de bonnes idées (j'ai bien aimé le tube radioactif à porter à tour de rôle par exemple). L'ambiance année 70 est top. Mais graphiquement, le jeu n'a pas grand-chose pour lui (et je l'ai essayé sur Xbox Series S, X mais j'ai pas forcé sur les One...). Les cinématiques ne mettent pas dans l'ambiance des années 70, sous exploité (on dirait un thème pour le jeu quoi). Le gameplay est beaucoup trop rigide. Et après avoir joué à The Anacrusis, je vous assure que Back 4 Blood devient instantanément du caviar à l'italienne.Bref, une petite déception pour ma part, même si je vais continuer (avec l'épisode 3) de voir ce qu'il a dans le ventre.NDLR : Je parle de flop car il devient de plus en plus dur de trouver des parties à 4 (sans crossplay) alors que le jeu vient de sortir, même si je suppose bien que la journée, ça doit être plus simple ^^' !