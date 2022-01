Frère, je suis une personne très positive, et je serai toujours celui qui voit le bon côté des choses et j'essaie, mais c'est très difficile. C'est tellement triste pour toutes les parties concernées, c'est triste pour la communauté Pokémon, parce que combien de choses frauduleuses y a-t-il aujourd'hui ? Je suis reconnaissant pour les choses que j'ai qui sont réelles maintenant, j'imagine mon Dracaufeu dans ma tête... Quelque chose de réel, quelque chose qui vaut beaucoup d'argent et qui est réel. Putain mec, je viens de passer de 11 boites de première édition à 5. On s'est fait baisé, fin de l'histoire.

Le mec avait tout prévu : des experts pour l'authentification des cartes étaient présents ce jour là...Après avoir détruit des Game Boy pour en faire une table ou je ne sais quoi, cette fois le fameux Logan Paul a achète pour 3 millions de dollars des cartes Pokémon... Qui se révèlent être des cartes G.I. Joe après ouvertureLe titre de cet article aurait pu aussi s'appeler "comment gagner 3 millions de dollars" avec une telle énergumène je pense aussi.Logan Paul est un des plus gros influenceurs américains de YouTube, fils d'une famille d'idiots milliardaires toujours dans la surenchères provocantes et bad buzz comme la fois où Logan Paul filme un cadavre dans la forêt d'Aokigahara au Japon, surnommée la "Forêt des Suicides", et s'en amuse avec ses potes (à voir ici)