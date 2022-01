Selon le journaliste Jordan Middler du tres serieux site Videogameschronicle.com, Square-Enix aurait du montrer a ce stade une nouvelle exclue PS5, mais comme Final Fantasy 16 n'est pas encore revenu dans l'actu ils ne l'ont pas fait.Ce serait une exclue console (donc portage PC possible) et ce n'est pas un Kingdom Hearts, ni un DQ, ni un autre FF, mais il aurait le potentiel de détourner l'attention de FF16 (un nouveau Nier ?).Selon lui il est de plus en plus probable que Final Fantasy 7 Remake ne sortira pas sur Xbox.