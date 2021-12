Faites la course autour d'un certain nombre de circuits dans des voitures miniatures, le tout avec des graphismes next gen ultra réalistes. Choisissez parmi un certain nombre de voitures, chacune ayant son propre style de conduite. Participez à des événements en solo ou affrontez d'autres joueurs en ligne.

Sortie prévue en 2022, sur PS5, Xbox Series et PC.Tuto : Comment faire des assets photoréalistes sous Unreal Engine 5 avec un smartphone ?Vous pouvez télécharger gratuitement Unreal Engine 5 ici afin de créer vos propres jeu : https://www.unrealengine.com/en-US/download?sessionInvalidated=true