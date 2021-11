Version complète : https://otakugame.fr/test-la-xbox-series-s-1-an-apres-vaut-elle-toujours-le-coup/ Tl;dr :Comme le bon vin, la console se bonifie avec le temps. Plus il y a des jeux optimisés pour Xbox Series X|S et plus la console s'en sort bien sur les derniers jeux, permettant d'en profiter dans de bonnes conditions pour les petites bourses.Alors, ce n'est certainement pas une console qui plaira à la majorité sur Gamekyo, qui a les moyens financier d'acquérir une console couteuse, mais pour les parents qui veulent offrir une console "un peu sérieuse" à leurs enfants, où pour ceux qui possèdent déjà une PS5 et veulent découvrir le Xbox Game Pass ou bien encore ceux qui ne possèdent tout simplement pas d'écran 4K, la Xbox Series S est une solution viable, et encore plus d'actualité avec la crise des composants que l'on vit actuellement. Ça fait plaisir de voir la console être soutenue par Microsoft, et c'est une vision du jeu vidéo que j'affectionne particulièrement !