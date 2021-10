Multi

Depuis que l’application a permis de découvrir le premier teaser, c’est une véritable descente aux enfers qui se produit pour le jeu et son studio, maintenant que tous les soupçons autour d’une potentielle participation de Kojima sont balayés (sauf chez quelques irréductibles). Et lorsque le studio prend la parole sur les réseaux sociaux, c’est un véritable déchainement d’insultes qui s’en suit.

Une affaire qui va définitivement trop loin.

Le message suivant n’est pas adressé en tant qu’entreprise, mais en tant qu’êtres humains. Ces derniers jours ont été difficiles. Les menaces de mort en ligne augmentent mais aussi de manière manière physique, et cela doit cesser […] Cela ne nous affecte pas seulement en tant qu’équipe, mais aussi tout le monde dans notre environnement. Nos relations business, nos familles, et tout le monde qui nous entoure. […] Nous sommes parfaitement conscient de cette situation négative que nous avons créé et nous comprenons vraiment votre frustration. Mais ce que nous ne comprenons pas, ce sont les menaces de mort.

Plus tôt dans la semaine, Blue Box Game Studios avait annoncé que le jeu aurait droit à un prologue qui serait jouable en standalone, et qui arriverait en 2022. Face à cette semaine et l’incompréhension qu’elle a suscité, de nombreux internautes n’ont pas hésité à critiquer le projet, mais cela ne s’est pas arrêté là.Aujourd’hui, le studio publie un communiqué dans lequel il raconte queLe studio déclare alors prendre des actions légales pour faire face à ces menaces, en récupérant les adresses IP des concernés ainsi que les vidéos en question. Blue Box Game Studios déclare également que les développeurs continuent de travailler sur Abandoned, et qu’ils nous tiendront informés de son avancement, mais qu’il est nécessaire de leur laisser du temps et de la tranquillité.