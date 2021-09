Le succès d'arcade Cruis’n Blast fait son entrée sur la Nintendo Switch !Frayez-vous un chemin à travers près de 30 pistes extraordinaires.Prenez le volant de 23 voitures personnalisées, de supercars à des camions monstrueux et des licornes !Jusqu'à quatre joueurs peuvent participer ensemble, alors choisissez votre véhicule préféré et prenez la route !

Éditeur : Raw Thrills Développeur : Raw Thrills Genre : Course Sorti sur Switch Date de sortie : 17 Septembre 2021 Langues : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Néerlandais, Chinois.

posted the 09/18/2021 at 01:40 PM