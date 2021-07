-Rhythm Tengoku est répertorié comme « RIQ » (le titre de travail complet est connu pour être Rhythm IQ). Les notes pour le jeu disent "Les chansons seront nouvellement écrites pour ce jeu, donc OK pour le monde entier" ; Oui en effet.

-Donkey Kong Barrel Blast et Super Paper Mario sont toujours répertoriés comme des jeux GameCube.

-'Kirby' est toujours répertorié comme un titre GameCube. La note dit que le jeu devrait être fait comme Kirby Super Star.

-Captain Rainbow était un jeu GameCube ! Répertorié comme « ウラキャラ » (caractère d'arrière-plan).

Beaucoup de titres de travail pour les jeux DS. 'Tingle RPG', 'Burabura Donkey DS', 'Custom Robo DS', 'Yoshi's Island 2', etc.

-Elite Beat Agents était autrefois connu sous le nom de Super Sonic Agents.

-Pokemon Pinball est répertorié comme un titre DS, avec prise en charge Wi-Fi. Le développeur est 'FUSE'. La date de sortie cible était septembre 2006.

-Geist DS est répertorié. J'ai joué en ligne.

-Gantelet DS.

-Un jeu appelé 'PLUCKER', développé par 'NIGHTLIGHT'. Notes : 'Proposition de Richard Garfield, le créateur de Magic the Gathering. Un jeu de stratégie qui remplace les jeux de cartes par des figures.

'DS numérique'. Super intéressant; Je suppose qu'ils prévoyaient d'amener la série sur DS avant même que DSi Ware ne soit une chose.

-« Tennis » pour Wii ; suppose que cela a été plié dans Wii Sports.

-Excitetruck est connu comme « la course la plus difficile du monde » ; les notes disent "Un jeu de course qui ressemble à une version camion 4 roues motrices d'Excitebike avec des graphismes réalistes."; Je suppose qu'ils ont pensé qu'ils devraient en fait mettre Excite dans le titre.

-Project Hammer est répertorié comme 'Hammer Man'. Notes dit "Visant à créer un jeu de type Dynasty Warriors qui se vendra en Amérique du Nord."

-Fire Emblem Radiant Dawn s'appelle simplement "Fire Emblem GC 2". La note dit "La direction est d'augmenter la portion de film, ce qui a été bien reçu par les utilisateurs dans la version GC."

-Sphère, jeu n-space inédit, est évoqué. "Action d'infiltration d'espions féminins. Commutation de type Metal Gear entre plusieurs caméras distantes".

-'Metroid', développé par Intelligent Systems. Les notes disent « Libérez quelque temps après Metroid Prime ».

-« Projet X » par Retro Studios ; le "jeu d'action mettant en scène le cheik de Zelda : Ocarina of Time".

-'KNIGHT Wars' de Kuju; "Stratégie basée sur la fantaisie avec les atouts de Battalion Wars."

-Super Smash Bros. Brawl est répertorié comme 'Project Sora', développé par HAL et Game Arts.

« thème de combat à l'épée » développé par Y'sK ; aucune idée de quel jeu il s'agit.

-Mario Strikers Charged (appelé "Super Mario Strikers 2") visait intentionnellement un lancement dans l'UE en premier, et visait à être un titre de lancement (ce qu'il a raté).

-'Revo R' par HAL. Les notes disent "Visant des graphismes de style Pop Art", ce qui a fait penser qu'il s'agissait de ce jeu Kirby inédit, mais le genre est répertorié comme Racing.

-« Jump Super Stars » pour Wii ? Développeur répertorié comme Ganbarion.

-'DDR Mario 2' sur Wii. Le développeur est Konami, évidemment.

Les publications relatives au fameux "Nintendo Gigaleak" qui fait que de nombreux documents confidentiels de Nintendo se retrouvent sur le net (notamment le code source de la 3DS) continuent...