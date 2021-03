Spécial = Top 10 Gamecube





Mardi Minuit

Tout les jeux sont concernés et pas seulement les exclusivités

10 jeux Gamecube (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 10 jeux différents(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Un jeu choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’àpour faire votre liste, après, je ne prendrais plus en compte les jeux Gamecube choisis.Le résultat sera donné normalement Mercredi après midi.Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 10 Gamecube Gamekyo.(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos jeux Gamecube choisis) :Zelda Twilight Princess (10 Points)Zelda Wind Waker (14 Points)Star Wars : Rogue Squadron II - Rogue Leader (4 Points)Eternal darkness (6 Points)Baten Kaitos (13 Points)Metal Gear Solid Twin Snake (5 Points)Resident Evil Remake (11 Points)Metroid Prime (13 Points)Tales Of Symphonia (7 Points)Naruto Gekitou Ninja Taisen EX 4 (3 Points)F-Zero GX (9 Points)Resident Evil 4 (10 Points)Skies of Arcadia Legends (6 Points)Viewtiful Joe (2 Points)Sonic Adventure 2 Battle (2 Points)SoulCalibur 2 (6 Points)Ikaruga (3 Points)Mario Kart Double Dash (9 Points)Resident Evil code VeronicaKiller 7 (2 Points)Super Smash Bros Melee (11 Points)Star Fox Adventure (9 Points)Rayman 3Splinter CellMario Party 4Fire Emblem Path of Radiance (6 Points)Super Mario Sunshine (8 Points)Sonic Adventure 2 BattleDonkey Kong Jungle BeatFinal Fantasy Crystal ChroniclesMetroid Prime 2 Echoes (2 Points)Pokémon Colosseum ! (2 Points)Pokémon XD : le Souffle des Ténèbres !Paper Mario : La Porte millénaire (7 Points)Pikmin 2Yu-Gi-Oh L'Empire des IllusionsJames Bond quitte ou doublePhantasy Star Online Episode 1+2 (2 Points)Wave Race blue storm1080 avalancheNeed For Speed Underground 2Megaman X Command MissionDef Jam Fight For NYBaten Kaitos Origins (3 Points)XIIIMario Party 5Capcom snk 2PikminPrince of PersiaLuigi Mansion (3 Points)Wario World