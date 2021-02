Annoncé en Juin 2017, il a été rebooté par Retro Studio qui n'a rien sorti de nouveau depuis 2014.Annoncé en Novembre 2017 et réapparus en Juillet 2020, il devrait sortir cette année, mais il faudrait deja une date occidentale pour le remaster du 3 et aprés on verra.Annoncé en Decembre 2017, il devrait sortir avant Devil May Cry 6 qui n'a toujours pas été annoncé.Annoncé en Juin 2019, il est celui qui a le plus de chances de sortir avant les autres, mais avant on va pouvoir s'enjailler sur tout les remaster des anciens.Teasé en 2018, Monolith Studio ils ne peuvent pas tout faire, surtout si on les envoie sauver le futur naufrage "Pokemon Legends Arceus" en plus d'aider sur BOTW2Arrêtez d'acheter Mario Kart 8 SVPNan j'deconne, acheter Mario Kart 8 pour les 2 pistes de F-Zero, vous n'aurez rien d'autre.