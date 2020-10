C'est Todd Howard, producteur executif chez Bethesda qui balance ça lors d'une interview par GamesIndustry.Malgrés le rachat part Microsoft, Todd Howard avance que Bethesda aura toujours son mot à dire, et que chaque sortie sera vue au cas par cas.Concernant The Elder Scrolls 6, ce dernier affirme qu'il est « difficile d'imaginer » ne pas le lancer sur plusieurs plateformes.Si l'exclusivité Xbox est, semble-t-il, écartée, il n'est pas impossible que le titre ne se rende pas disponible en même temps sur les consoles de Sony.

posted the 10/29/2020 at 10:49 PM by guiguif