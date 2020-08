Une introduction en couleur et richement illustrée au monde de Final Fantasy VII Remake, présentant des informations sur les personnages, les paramètres, le gameplay et plus encore! Avec ses personnages captivants, son design visuel saisissant et son gameplay intense, Final Fantasy VII a établi une nouvelle norme pour le genre RPG et est devenu l’une des meilleures versions de jeux vidéo de tous les temps. Désormais, avec Final Fantasy VII Remake, les joueurs reviennent à Midgar dans une nouvelle interprétation époustouflante d’un classique intemporel. Ce volume World Preview offre à la fois aux nouveaux joueurs et aux fans de longue date des informations essentielles sur les personnages, les paramètres, le gameplay, etc., ainsi que des commentaires introductifs du producteur Yoshinori Kitase et du réalisateur Tetsuya Nomura.

L'artbook Final Fantasy VII Remake: World Preview, toujours disponible en préco, se dévoile avec des visuels.Attention, l'artbook est uniquement disponible en anglais.136 pagesAmazon