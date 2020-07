L'indice Bloomberg Billionaires, qui classe quotidiennement les personnes les plus riches du monde, n’avait jamais vu ça depuis sa création en 2012. Le site bloomberg.com, spécialisé dans les analyses économiques, a dévoilé lundi 20 juillet que les actions d’Amazon ont bondi de 7,9%, atteignant leur plus haut pic depuis décembre 2018 grâce à l'augmentation des commandes sur Internet. Jeff Bezos a ainsi pu déjouer tous les pronostics en gagnant, en un seul jour, 13 milliards de dollars.

posted the 07/22/2020 at 06:02 AM by leblogdeshacka