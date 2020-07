Phil Spencer a ainsi annoncé que, dès septembre, dans les pays concernés (dont la France), le Xbox Game Pass et le Projet xCloud fusionneront, sans coût supplémentaire, pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Avec l'arrivée du cloud gaming dans le Game Pass Ultimate, les joueurs pourront profiter de plus d'une centaine de titres du Xbox Game Pass sur téléphone et tablette.