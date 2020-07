Conservez toutes vos parties : confiez votre collection au Game Drive pour PS4 Édition spéciale The Last of Us Part II sous licence officielle. Arborant le tatouage emblématique d'Ellie représentant une feuille de fougère, ce disque offre 2 To de stockage, un gameplay fluide grâce au firmware identique à celui de la PS4 et une portabilité plug-and-play permettant de continuer vos parties où vous le souhaitez. Passez à la vitesse supérieure avec le Game Drive.

Le DD Seagate The Last of US part II est disponible à l'achat pour 99.99€ sur la FNAC. DD Seagate The Last of US part II 99.99€