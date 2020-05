Bordel, je viens de voir que Detroit Become Human aura droit à une version collector prochainement !!Une statuette de kara, classe. Je crois que Kara était le personnage de la démo, non?Je ne sais pas vous, mais moi la figurine me plaît beaucoup.

Like

Who likes this ?

posted the 05/25/2020 at 11:11 PM by leblogdeshacka