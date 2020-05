Maintenant que la Snyder Cut vient d'être officialisé, voici quelques petites infos en attendant 2021.Zack Snyder annonce que le film fera 200 minutes. Soit un gros film, soit une série en 6 épisodes. Qu'il a invité les pontes de la Warner Bros. HBOMAX et DC pour leur faire découvrir la Snyder Cut en noir et blanc en février.Le film est actuellement en post prod avec un budget entre 20 et 30 millions de dollars.Nous verrons enfin Superman dans son Black-suit. 3/4 de nouveaux contenus, il faudra oublier la merde de Joss. Green Lantern fera une apparition.Bref que du bon et j'ai réellement hâte de découvrir la version ultime et originale du film!!