Le jeu Ghost of Tshushima aura en plus des éditions classique, Deluxe Digital, Special Edition et Collector's Edition, une éditions exclusive Amazon.Pour le moment de de détail sur le contenu de cette édition, un lenticulaire, un stelbook ?Rappel des différentes éditionsLa Special Edition coutera 79.99€A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Des DLC's-Un steelbookLa Digital Deluxe EditionA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Des DLC'sLa Collector's EditionA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un steelbook-Un Artbook-Une Map-Un masque en polyrésine-Du DLC's-Une bannièreIl y a aussi un artbook qui sortira en même temps que le jeu, malheureusement, pas de version limitée de celui-ci.Lien affilié Ghost of Tsushima Édition Exclusive Amazon 69.99€FNAC Ghost of Tsushima 63€