Les nouveautés sur Amazon Prime Video, pour le mois de Mai. Perso, je trouve que Amazon propose des contenus originaux de meilleurs qualités que Netflix, donc à terme, Amazon pourrait devenir un poids lourd de la SVOD.-6 films d'Agnès Varda-Cléo de 5 à 7-L'Un Chante l'Autre Pas-Le Bonheur-Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma-La Pointe Courte-Sans Toit ni Loi-Battlestar Galactica - L'intégrale-Iron Sky: The Coming Race-Underworld 2 : Évolution-Underworld 3 : Le Soulèvement des Lycans-Underworld : Nouvelle Ère-Upload - Saison 1-Vidocq-Shameless - Saison 10-Pionocchio-Station 19 - Saison 1 et 2-L'Extraordinaire Mr. Rogers-Le Dernier Chasseur de Sorcières-The Last Narc - Saison 1 (VOSTFR)-Homecoming - Saison 2 (VOSTFR)The Knight of Shadows (VOSTFR)The Nice GuysThomas VDB - Bon Chienchien