Gacha est le diminutif de Gachapon, des distributeurs de petits goodies (mini figurines, porte-clés) souvent à l’effigie d’une licence. Ces machines contiennent une certaine quantité d’objets obtenables par les joueurs et ils sont affichés devant le gacha. Après avoir introduit de l’argent dans l’appareil, vous tournez une molette qui vous donnera aléatoirement un de ces objets. Evidemment, certains d’entre eux sont plus rares et donc nécessite (théoriquement) plus d’essais pour les avoir.

Voici mon avis sur le jeu GranBlue Fantasy Versus.Désolé j'ai pas encore corrigé les fautesArc System Works, les créateurs de Dragon Ball FighterZ, leur nouveau jeu de combat. Si vous ne connaissez pas cette licence, rassurez-vous, c'est la première fois que le jeu débarque chez nous. Véritable phénomène au japon, sous forme de gacha sur mobile. Vous devez connaitre le J-RPG Granblue Fantasy Relink, qui arrivera plus tard, car toujours en développement.Le Gacha c'est quoi ?Beaucoup plus d'infos, dans le lien C'est quoi le Gacha ? Putain, j'ai pris une baffe en pleine tronche, le jeu est super beau. Le Character Design des personnages est dingue et cette ambiance. Nous avons aussi droit à des cinématiques de toutes beautés, avec des artworks qui transpirent la classe.Très sincèrement, le jeu est ouf, tous est beau dedans et c'est rare.Les musiques du jeu sont excellents et elles vous resterons en tête pendant un long moment. Le jeu est intégralement traduit en Français avec les voix en Japonais. Ça pu la classe, bordel !!Je ne suis pas un spécialiste des jeux de combats, mais ce GrandBlue Fantasy Versus se laisse prendre en main très facilement. Un bouton, un coup, une attaque lourde, une lente et une rapide. De plus, chaque personnages a une "attaque" spéciale, j'ai essayer tout les perso du jeux et ça défonce.Le jeu est hyper exigeant si vous souhaitez le maitriser à 100%Alors là, vous en aurez pour votre argent, avec pléthore de mode de jeux,Le jeu est entièrement en Français et ça c'est juste énorme.Le didacticiel est cette fois indispensable pour maitriser les personnages et les attaques du jeu, là ou on le sautera sur d'autres jeux.Avec les modes Arcade, Online, RPG, bref, vous en avez pour de nombreuses heures de jeu.Avec son mode online, qui vous occupera pendant de très longues heures, mais aussi les modes RPG, la coop en locale, vous allez en avoir pour votre argent.L’édition Digital Deluxe de Granblue Fantasy Versus est l'édition ultime du jeu.Avec dans cette édition :-Le 1er Season / Character Pass, contenant 5 personnages supplémentaires (2 étant déjà sortis)-Des couleurs en plus pour chaque personnage en jeu-32 avatars à utiliser pour son compte PSN, avec notamment les personnages en plusieurs versions (normal / chibi)-2 thèmes PS4 (Bélial et Lyria)-Le livre d’illustrations numériques (digital artbook)-La bande son numérique (digital Soundtrack), contenant 15 musiques du jeuLe jeu est disponible depuis le 27 Mars sur PS4 en démat et en physiques. Versions physiques avec un nombres de copies limitées.