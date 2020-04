Quelques concepts arts du film annulé BioShock viennent de tomber et les voici.Le film devait être réalisé par Gore Verbinski, mais apparemment, le budget était beaucoup trop élevé. Entre 150-200 millions de dollars.Ça aurait pu être vraiment sympa

posted the 04/07/2020 at 11:09 PM by leblogdeshacka