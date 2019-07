Dans l'Antiquité, un groupe de jeunes hommes ont consacré leur vie à protéger Athéna, la déesse grecque de la sagesse et de la guerre. Aujourd'hui, c'est l'orphelin Seiya et une nouvelle génération de chevaliers qui déploient toutes leurs forces pour aider la déesse réincarnée à combattre les forces maléfiques qui cherchent à détruire l'humanité. SAINT SEIYA : Les Chevaliers du Zodiaque arrive en exclusivité sur Netflix le 19 juillet.

posted the 07/08/2019 at 11:52 PM by leblogdeshacka