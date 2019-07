Premier Evangelion à rentrer en phase de production et premier ‘mecha’ pour Oniri Creations, l’Evangelion du Second Children, Asuka Langley Sohryu, l’Eva-02, débarque en statue ! Prête à en découdre avec l’ange Gaghiel, la statue représente l’Unité-02 lors de sa première activation en pleine mer dans l’épisode 8 de l’anime Neon Genesis Evangelion. Bien qu’elle ne soit pas encore équipée de ses armes à feux à ce moment-là, l’Eva-02 dispose malgré tout de son Progressif Knife que l’on retrouve en bras alternatif.



Produite à seulement 550 exemplaires dans le monde, la statue sera accompagnée de son certificat d’authenticité et de sa notice d’assemblage.

DESCRIPTION

Pour notre premier EVA, nous avons voulu donner un maximum de dynamisme à la statue que ce soit à travers la position de l’Eva, le mouvement des vagues et bien sur la cape qui apporte un réel mouvement à l’ensemble. Concernant l'Eva-02, l’objectif fut de réaliser la version la plus fidèle qui soit, il a donc été sculpté d'après les références originales de la série anime et peint à partir d’une peinture officielle Gaia Evangelion Color Series. Nous avons opté pour un rendu de peinture satiné en concordance avec le ton de la série, et l'usage militaire de ces robots. Les reflets sont très peu suggérés dans l'anime et un rendu trop brillant aurait été en décalage avec la série originale. Le porte-avions fourmille de détails, on peut y percevoir ses lances missiles, ses tourelles, ses ancres et même un avion de chasse en pleine chute suite au saut de l’Eva sur le porte-avion. On peut aussi y voir les impacts des pieds de l’Eva sur la rampe de lancement. Une attention particulière a été porté aux mouvements des vagues qui ont été réalisé par un spécialiste des effets spéciaux. Enfin, le socle noire orné de motifs que l’on peut retrouver dans la série se termine par un liseré rouge qui rappelle la couleur principale de l’Eva-02. Une masterpiece pour les fans d’Evangelion.

SPÉCIFICATION

DIMENSIONS

H50 x L30 x P45cm



LICENCE

Neon Genesis Evangelion

ECHELLE

Non-scale



SCULPTEURS

Pierre-Marie Albert, David Letondor

LIVRAISON ESTIMÉE

Q2 2020



PEINTRES

Kevin Ferrer, Logan Lebailly

CONCEPT

Hive Studio



Bon pas besoin de plus, je vous laisse le descriptif et le prix 699€ et elle sera limitée à 550 exemplaires monde.Et pour les fans hardcore pour 749€