Voici une Rumeur concernant le jeu Seiken Densetsu Collection :Il y a peu, Square-Enix a eregistré la marque Secret of Mana Collection en Occident. Durant cet E3, le Studio annoncerait qu'ils ont bien l'intention de la sortir en Occident. Le jeu est sorti sur Nintendo Switch en 2017 sous le nom de Seiken Densetsu Collection au Japon. En espérant une sortie très rapidement chez nous, le tout traduit...Source : https://nintendosoup.com/rumor-secret-of-mana-collection-may-be-coming-soon-to-the-switch-in-the-west

posted the 06/08/2019 at 07:06 PM by link49