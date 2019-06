Voici des Informations autour des jeux Pokemon Sword & Shield :L'image ci-dessus semble montrer encore un nouveau Pokemon. La silhouette sur la chemise de l'enfant ne correspond à aucun Pokémon existant. Il est donc fort probable que ce Pokemon Taima soit bientôt officialisé. De plus, il y a environ deux semaines, sur 4Chan, quelqu’un a posté un certain nombre de détails sur Pokemon Sword & Shield, tels que le nom de votre rival, la chercheuse Sonia, Leon, le Dynamax, Wooloo, les deux légendaires, la région sauvage, l’exploration en open-world et le système météorologique qui ont été vérifiés dans le Pokemon Direct.Voici la liste complète des détails du message 4Chan ci-dessous :- L’équipe ennemie s’appellerait Team Yell.- Il y aura un Pokémon «diabolique» légendaire nommé Eternatus.- En plus du Dynamax, il y aurait également un Gigantimax , qui changerait l’apparence d’un Pokémon en plus d’augmenter sa taille. Trois exemples sont donnés : Meowth ressemble à un «long chat», Lapras se «couche comme des barres avec des notes de musique jusqu'à sa coquille», et Pikachu à un air «rétro-gras Pikachu».- Les "évolutions régionales" seraient présentes, Farfetch’d devenant Sirfetch’d et Meowth ressemblant à "une boule de fourrure gris hérissée". Il n’est pas clair si cela signifie littéralement des évolutions ou s’il fait référence à des variantes régionales comme Alola.- Un Pokemon potentiellement nommé «Skwovet and Greedunt» se cacherait dans les baies, attaquant les joueurs s’ils les secouent trop souvent, ce qui vous ferait perdre la moitié des baies tombées. Son apparence serait en fait dévoilée sur la première image.- Pour combattre un Champion d’Arène, vous devez obtenir un endossement (non expliqué), qui vous permettrait ensuite de relever un défi à réussir avant de le combattre.- Trois défis seraient décrits, y compris celui où vous devez rassembler des Wooloo tout en évitant les attaques d’un nouveau Pokemon électrique, ressemblant à un Welsh Corgi Pembroke appelé Pamper, un où vous naviguez dans un labyrinthe avec de l’eau bloquant votre chemin, et un où vous devez attraper des Pokemons alors qu’en équipe, un autre entraîneur tente également de les attraper au même moment.- Pendant que vous êtes dans la zone sauvage, vous «verrez de manière aléatoire les joueurs à proximité et interagirez avec eux pour obtenir leurs cartes et leurs éléments de ligue».- Le camping vous permettrait de jouer avec vos Pokemons. Cela vous permettrait également de préparer des curry pour élever leurs statistiques et d'utiliser des jouets pour renforcer votre amitié.- L’évolution finale de Grookey serait un gorille géant qui utilise un tambour en bois pour attaquer.- Les évolutions de Sobble s’appelleraient Sizzile puis Intelleon.- Scorbunny aurait une évolution qui s'appellerait Raboot, et qui ressemblerait à un combattant humanoïde. Il aurait alors des attaques de type combat pure.- Un Pokémon mouette bleue aurait été décrit et aurait un «barracuda ou un Pikachu» dans sa bouche lors de la plongée, qu'il jetterait ensuite à l'ennemi.Pour rappel, les jeux sortiront le 15 novembre…Sources : https://www.gonintendo.com/stories/336904-another-new-pokemon-might-have-been-spotted-in-yesterday-s-pokemo et https://www.gonintendo.com/stories/336880-a-pokemon-sword-shield-leak-from-two-weeks-back-might-have-been