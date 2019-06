Voici une Information concernant le jeu Persona 5 R :Morgana a expliqué avec une nouvelle capture d'écran que tous les trophées devaient être gagnés à nouveau dans Persona 5 Royal. Les deux jeux étant assez différents, certains trophées le sont également dans Persona 5 Royal. Par conséquent, les trophées du jeu original ne seront pas pris en compte. Ils devront être tous redébloquer à nouveaux :De plus, il a déjà été confirmé que les sauvegardes ne peuvent pas être transférées, mais le fait d'avoir une sauvegarde Ps4 du jeu Persona 5 débloquera une sorte de bonus dans Persona 5 R. Pour rappel, le jeu sortira le 31 octobre au Japon, et en 2020 chez nous...Source : https://www.dualshockers.com/persona-5-royal-different-trophies

posted the 06/04/2019 at 10:38 PM by link49