Voici une Rumeur autour des jeux Pokemon Sword & Shield :Il semblerait donc que le jeu contiennent 131 nouveaux Pokemons, en excluant Meltan et Melmetal.L'évolution du Starter Plante resterait de ce type pure, tout comme le starter Feu. Le starter Eau évoluerait lui en type Eau/Spectre. A noter qu'Evoli aurait une évolution, de type Acier, Titaneon et une de type Sol, Quakeon. Pour rappel, les jeux sortiront en fin d’année…Source : https://gamingintel.com/nintendo/pokemon/rpg-2019/sword-shield-pokedex-eeveelutions-leaked/

Like

Who likes this ?

posted the 06/03/2019 at 05:10 PM by link49