Voici une Rumeur concernant le jeu Halo Infinite :L'année dernière, à l'E3 2018, Microsoft a dévoilé le jeu Halo Infinite, le prochain opus de sa célèbre série. Et selon une nouvelle rumeur émanant d'un prétendu initié du secteur, Microsoft envisage une présence beaucoup plus importante pour le jeu de cette année. Plus précisément, la rumeur prétend que le jeu Halo Infinite recevra de nombreuses informations, un nouveau trailer, et Microsoft révélera que le jeu sortira probablement fin 2020. Enfin, ce sera apparemment une version cross-gen Xbox One et la prochaine Xbox (et PC). Si cela se concrétise, on devrait en attendre parler durant cet E3 et aussi durant l'E3 2020...Source : https://comicbook.com/gaming/2019/05/19/halo-infinite-release-date-xbox-one-pc-e3-2019/