Voici une Rumeur concernant le jeu Anthem :Tout d'abord, il semblerait qu'EA sorte le jeu sur l'EA Access en juillet prochain, et qu'une version free to play soit toujours à l’étude. Bien qu'aucun chiffre de vente officiel n'aient été communiqué, il semblerait que le jeu se soit écoulé à 3.7 millions d'unités dans le monde à ce jour. De bons chiffres, qui comprendraient les ventes physiques et dématérialisées...Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-anthem-releasing-on-ea-access-in-july-sold-3-7-million-copies-ww.117280