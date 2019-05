Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Digital Foundry a testé ce mode :Et selon eux, les temps de chargement sont plus rapides via le GPU, et il y a une augmentation de 20% des fréquences du processeur graphique portable :Il n'y a pas de doute, Nintendo a bien débloqué plus d'énergie du processeur Tegra X1...Source : https://www.gonintendo.com/stories/334967-digital-foundry-nintendo-switch-boost-mode-analysis