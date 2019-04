Voici une Annonce autour de l’E3 2019 :Comme l’année dernière et l'autre d'avant, j’organiserai sur une semaine des Concours peu avant l’E3. Voici un nouveau petit avant-gout des lots qui seront à gagner :Il y aura donc un Concours avec le jeu Danganronpa V3 : Killing Harmony sur PsVita et Final Fantasy XII : The Zodiac Age sur Ps4 en Edition Limitée Steelbook. Pour participer, il suffira de mettre un J'aime sur mon Profil et de laisser un commentaire. Pour les autres lots, je garde pour l’instant le suspense, mais j’en dévoilerai un dernier en mai. Enfin, dernière précision, la série de Concours aura lieu du 03 au 09 juin 2019…Source : member15179.html