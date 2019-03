Découvrez tout l'art du pixel de la saga de jeux culte FINAL FANTASY ! Partez à l'aventure dans un monde de pixels grâce à cet artbook exhaustif retraçant des plus grandes heures du RPG japonais. Cette véritable archive graphique pleine de nostalgie ravira les amateurs éclairés souhaitant découvrir ce mouvement artistique à part entière qu'est le pixel art. Des milliers de sprites issus des épisodes les plus renommés de la saga FINAL FANTASY. De nouveaux sprites exclusifs créés pour le livre transformant en pixel tous les héros de FFI à FFXV. Une longue interview avec Kazuko Shibuya, l'artiste légendaire derrière les pixels.

posted the 03/29/2019 at 09:11 AM by leblogdeshacka