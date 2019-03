Voici une Information concernant la Ps4 :SEGA a confirmé que la prochain Opus de la série Yakuza, qui mettra en vedette le protagoniste de «New Yakuza Series», Ichiban Kasuga, sera disponible sur Ps4. Il n'a cependant actuellement pas de titre officiel ni date de sortie.La société a également lancé un site Web intitulé "Auditions d'actrices pour le dernier jeu Yakuza sur Ps4", dans laquelle elle accepte les candidatures d'actrices de 20 ans et plus pour jouer le rôle de partenaire du protagoniste. L'actrice choisie jouera dans le jeu, participera à diverses activités promotionnelles et recevra un prix d'un million de yens.Bien que Sega ait organisé des auditions publiques pour la série Yakuza dans le passé, c'est la première fois qu'il le fait pour le rôle d'un personnage principal. Les candidatures pour les auditions sont ouvertes jusqu'au 21 avril...Source : https://gematsu.com/2019/03/new-yakuza-game-starring-ichiban-kasuga-announced-for-ps4

posted the 03/20/2019 at 07:32 AM by link49