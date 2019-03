Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch et la Saga Monster Hunter :Le mois dernier, King Zell a annoncé que plusieurs titres AAA tiers seraient annoncés sur Nintendo Switch. Nous avons également appris qu'un nouveau titre Monster Hunter serait dévoilé en mars 2019.Aujourd'hui, les discussions sur le prochain jeu Monster Hunter sur Nintendo Switch s'intensifient sur divers forums de discussion japonais. Cela rejoint les derniers commentaires de King Zell sur ResetERA et quelque chose que Capcom a récemment publié.Tout d’abord, King Zell a déclaré que l’un des jeux sur le point d’être dévoilé plus tard ce mois-ci. Il a affirmé que la sortie de ce jeu est prévue pour l'hiver 2019 ou le premier trimestre 2020 :«Juste pour être clair, l'un des jeux dont je parlais a été révélé en mars a été évoqué et n'a pas été complètement révélé. Je pense que c'est un jeu pour cet hiver 2019 ou début 2020, donc il devrait être complètement révélé à une date ultérieure »Ce mois-ci, Capcom a célébré le 15e anniversaire de la franchise Monster Hunter. Sur le site officiel du 15e anniversaire, il y avait un message des développeurs du jeu, qui contenait un indice secret - le mot «NEXT». Certains fans pensent maintenant que la suite de Monster Hunter Generations Ultimate, ou Monster Hunter XX au Japon, s’appellerait Monster Hunter NX ou Monster Hunter NEXT, en sachant que NX était le nom de code de Nintendo Switch...Source : https://nintendosoup.com/rumor-monster-hunter-switch-could-arrive-early-2020-according-to-king-zell