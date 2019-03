Voici une Information concernant le Studio Take-Two :Des rapports ont révélé hier que Sony était en pourparlers avancés en vue de l'acquisition de Take-Two Interactive, la société mère des labels d'édition 2K Games et Rockstar, selon l'analyste du secteur, Joel Kulina de Wedbush Securities, qui a affirmé que Sony cherchait à acquérir l'éditeur.De nombreuses personnes ont vite fait remarquer à quel point cela semblait improbable et il semble que Sony ait maintenant confirmé qu'aucun accord de ce type n'était en place, mettant fin aux rumeurs. Yuji Nakamura, journaliste technique de Bloomberg, s'est récemment adressé à Twitter pour dire que Sony avait confirmé qu'il n'y avait «pas de vérité» dans les rumeurs concernant leur supposée acquisition de Take-Two Interactive.Take-Two a déclaré par le passé, et même très récemment en fait, qu'il souhaitait être présent sur autant de plates-formes que possible, et être racheté par Sony pour devenir exclusif aurait été exactement le contraire de ces intentions...Source : https://gamingbolt.com/sony-says-there-is-no-truth-to-take-two-acquisition-rumours