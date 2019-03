Voici tout d'abord des Images du jeu :Elles sont issus des derniers scans du Famitsu :Square-Enix a partagé plus de détails sur la prochaine version sur Nintendo Switch :- jouez avec des visuels 3D ou 2D et passez de l'un à l'autre à tout moment- contient de la musique orchestrale, mais uniquement pour certaines pistes (celles-ci peuvent être désactivées)- divers membres du groupe voyageront à vos côtés sur le terrain- les membres du groupe sont doublés pendant les cinématiques, les scènes de dialogue et les batailles (cette option peut être désactivée)- comprend des histoires supplémentaires, chacune mettant en vedette l'un des membres du goupe en tant que protagoniste.En attendant une date de sortie...Source : https://gonintendo.com/stories/330704-dragon-quest-xi-s-new-screens-and-more-details-on-extra-conten