Voici une Information concernant le jeu One Piece : World Seeker :On commence par les notes :- We Got This Covered : 9/10- PlayStation LifeStyle : 8.5/10- Game Informer : 8/10- COGconnected : 8/10- Cerealkillerz : 7.8/10- Hobby Consolas : 7.2/10- TechRaptor : 7/10- RGJ : 7/10- DualShockers : 6/10- IGN : 4.8/10- Screen Rant : 4/10- CGMagazine : 4/10Puis le Test de JeuxVidéo.com:Et pour finir sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira le 15 mars 2019…Source : https://www.resetera.com/threads/one-piece-world-seeker-reviews-thread.105104/