J'ai fini le jeu New Super Mario Bros. Deluxe :Je l'avais déjà fait sur WiiU à l'époque, et le jeu n'a rien perdu de sa superbe.Ça reste donc un excellent portage. Le jeu est graphiquement très beau, surtout certains stages.Les nouveaux personnages ajoutés sont vraiment une excellente idée je trouve, ajoutant vraiment une plus-value, et il est vrai, facilitant grandement la difficulté du jeu à son paroxysme.Les musiques sont agréables, et le jeu répond parfaitement bien. Le tout est vraiment très coloré.Pour être honnête, je l'ai même préféré à Super Mario Odyssey. C'est surtout dû au fait que je préfère les Opus 2D aux Opus 3D.Le jeu n'est cependant pas très long à finir. Mais le fait de tout récolter rallonge pas mal la durée de vie. Mais ce challenge n'est pas pour moi.J'avoue par contre que je ne referais également pas la partie avec Luigi. Le portage est vraiment complet avec ces deux modes, pour le coup.Prochain objectif sur cette console, finir les deux versions de Pokemon Let's Go et tout transférer dans une seule cartouche…