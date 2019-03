Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Le jeu passe à 19.99 euros, aussi bien sur Ps4 que sur Xbox One sur Amazon et à la Fnac. De quoi patienter jusqu'à la sortie de l'Extension Iceborne, prévue elle à l'automne 2019...Source : https://twitter.com/hamsterjoueur/status/1104452583341608960

posted the 03/09/2019 at 07:14 PM by link49