Voici une Rumeur concernant un jeu à paraitre sur Nintendo Switch :Le jeu Super Mario Maker 2, annoncé lors du dernier Nintendo Direct le mois dernier, pourrait éventuellement avoir une date de sortie.Bien que le jeu ait actuellement une fenêtre de lancement pour juin 2019, plusieurs détaillants tels qu'Amazon Mexico, ShopTo et Base ont indiqué la date de sortie de Super Mario Maker 2 au 28 juin. Cependant, un autre détaillant, The Game Collection, indique lui le 21 juin. C'est le prochain gros jeu de Nintendo après Yoshi's Crafted World prévu lui le 29 mars 2019...Source : https://nintendosoup.com/super-mario-maker-2-listed-for-june-28-release-at-multiple-retailers

