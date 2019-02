Voici une Information concernant le jeu Resident Evil Origins Collection et Resident Evil 4 :Les jeux viennent d’apparaître sur l’eShop pour une pré-installation. Voici ce qu’on apprend :Poids : 13.5GBLangues : Japonais, anglais, espagnol, français, allemand, italien et chinoisPrix : 30$Poids : 14.4GBLangues : Japonais, anglais, espagnol, français, allemand, italien et chinoisPrix : 30$Poids : 12.0GBLangues : Anglais, espagnol, français, allemande, italien et chinois. Pas de japonais.Prix : 30$Pour rappel, Resident Evil 1, Resident Evil 0 et Resident Evil 4 sortiront le 21 mai prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/re4-re0-and-remake-up-for-preload-on-switch-eshop-30-each.102268/