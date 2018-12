Voici des Informations concernant un jeu à paraitre sur Nintendo Switch :Bandai Namco a annoncé que le lancement du jeu Super Dragon Ball Heroes : World Mission aura lieu le 4 avril 2019 au Japon sur Nintendo Switch. Voici la box du jeu :Les premiers acheteurs de l'édition physique obtiendront quatre cartes de combat de rang SR (Goku: Xeno / Vegeta: Xeno / Trunks: Future / ???) et une carte avatar de héros pour la machine d'arcade de jeux de cartes numériques Super Dragon Ball Heroes.Les premiers acheteurs des éditions physique et numérique obtiendront également les codes de téléchargement des cartes UR «Goku», «Vegeta» et «Jiren» à utiliser dans le jeu. Place à quelques images :En espérant maintenant une sortie en Occident...Source : https://gematsu.com/2018/12/super-dragon-ball-heroes-world-mission-launches-april-4-2019-in-japan

posted the 12/21/2018 at 07:32 AM by link49