Voici une Information concernant un jeu à paraitre sur Nintendo Switch :Le scan du magazine V-Jump nous permet de voir le rendu du jeu. Pour rappel, le jeu Super Dragon Ball Heroes : World Mission contiendra environ 350 personnages et seront compatible avec 1 160 cartes. Il sera aussi possible de faire des matchs 7VS7. Plus d'informations seront communiqué lors d'un événement célébrant les huit ans de la Saga Dragon Ball Heroes...Source : https://nintendoeverything.com/super-dragon-ball-heroes-world-mission-scan/

posted the 10/18/2018 at 06:46 AM by link49