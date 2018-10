Éditeur : Bandai Namco

Développeur : Dimps

[...]la licence Dragon Ball Heroes a vu naître plusieurs jeux sur borne d'arcade et sur 3DS depuis 2010 au Japon uniquement. Les personnages créés par Akira Toriyama sont alors représentés sous la forme de cartes, chacune disposant de ses forces et faiblesses, puis modelisés en 3D sur un champ de bataille virtuel. La série va logiquement se poursuivre sur Nintendo Switch, avec un nouvel opus titré Super Dragon Ball Heroes : World Mission. Au programme : plus de 1160 cartes "Cardass" issues des précédents opus à collectionner pour un total d'environ 350 personnages. Des batailles en sept contre sept sont également évoquées. Il faudra attendre le 10 novembre prochain, date du huitième anniversaire de Dragon Ball Heroes, pour découvrir plus d'informations au sujet de ce titre...