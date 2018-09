Voici des Informations concernant des jeux Final Fantasy X|X-2 HD Remaster, Final Fantasy XII The Zodiac Age et World of Final Fantasy Maxima :Selon Amazon, World of Final Fantasy Maxima sortira le 16 novembre au prix de 39.99 dollars, soit 39.99 euros normalement chez nous.Pour Final Fantasy X|X-2 HD Remaster, il faudra compter 49.99 dollars, soit 49.99 euros probablement chez nous.Enfin, même prix pour Final Fantasy XII The Zodiac Age affiché à 49.99 dollars, soit 49.99 euros normalement en France. A noter aucune surtaxe sur Nintendo Switch...Source : https://www.gonintendo.com/stories/318228-final-fantasy-xii-the-zodiac-age-cover-art-and-pricing-revealed