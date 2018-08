Voici mon Avis sur la Beta du jeu Dragon Ball FighterZ :Après 45 minutes hier d’installation, j’ai pu essayer la version Nintendo Switch. J’ai enchainé quelques matchs, mais je ne me suis pas non plus éternisé, l’ayant déjà fait sur Xbox One.Tout d’abord, je n’ai rencontré aucun problème de connexion, contrairement à la version Xbox one, assez inaccessible au début.C’est peut-être aussi dû au fait qu’il y ait moins de monde qui ont essayé cette Beta que la première.Niveau gameplay, ça reste toujours aussi nerveux et fluide, et les coups s’enchainent parfaitement. Niveau musique, c’est plus que correcte.Mais c’est surtout visuellement que le jeu est magnifique. Très proche, voire même identique je trouve, à son homologue Xbox One. Rien à redire de ce côté-là, c’est coloré et réalisé à la perfection.Même si j’avoue que je ne repasserais pas à la caisse et conserverais ma version Xbox One, je dois avouer que Bandai Namco a fait du très beau travail sur la version Nintendo Switch, qui est tout simplement impressionnante…Source : member15179.html