Voici d’abord des Images autour du jeu Tales of Vesperia Remaster :Et place au box des différentes versions :Le jeu Tales of Vesperia : Definitive Edition aura une résolution d'écran améliorée, de nouveaux personnages, de noouveaux événements et du contenu supplémentaire jamais sorti en dehors du Japon. Cette version sortira cet hiver…Source : https://gematsu.com/2018/06/tales-of-vesperia-definitive-edition-announced-ps4-xbox-one-switch-pc