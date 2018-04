Voici des Informations autour du jeu Donkey Kong Country : Tropical Freeze :Tout d'abord, le jeu aura une jaquette réversible, illustrée ci-dessus. Et voici la publicité française diffusée à la TV :Pour rappel, le jeu sortira le 04 mai prochain...Source : https://www.gonintendo.com/stories/307965-donkey-kong-country-tropical-freeze-has-a-reversible-cover

posted the 04/27/2018 at 08:02 PM by link49