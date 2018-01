Voici une Information autour de la Société Capcom :En début d'année, il s'était excusé de ne pas avoir pu montrer son projet en 2017. Il précise aujourd'hui que ce fameux projet avance bien. Reste à savoir si celui-ci aura un lien avec Devil May Cry ou Dragon's Dogma. A moins qu'il ait repris le flambeau de Deep Down...Source : https://www.psu.com/news/devil-may-cry-director-teases-game/

Who likes this ?

posted the 01/12/2018 at 08:28 PM by link49